Ue-Italia: Sassoli, se crisi sarà superata “avremo riconquistato posto primo piano in Europa”

- Il Parlamento europeo segue “con passione” quanto sta accadendo in Italia e se la crisi superata il paese avrà “riconquistato” un posto di primo piano in Europa. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo oggi alla 40ma edizione del Meeting di Rimini nella sessione dal titolo: "Europa: tra valori da riscoprire e nuove sfide da affrontare". Per Sassoli, ”sviluppare il dialogo è sempre diventare più ricchi e dobbiamo mettere nel conto, perché noi lo sappiamo, che la storia non si costruisce senza difficoltà, senza ostacoli”. Il presidente dell’Europarlamento ha sottolineato la necessità di concentrarsi sulle “priorità del nostro paese” e “sui bisogni dei nostri cittadini”.(Sic)