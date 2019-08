Ue-Italia: Sassoli, propaganda “neo-nazionalista lascia italiani in un mare di guai”

- La macchina della propaganda neo-nazionalista “lascia gli italiani in un mare di guai”. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo oggi alla 40ma edizione del Meeting di Rimini nella sessione dal titolo: "Europa: tra valori da riscoprire e nuove sfide da affrontare". Per il presidente del parlamento europeo, “le forze che hanno vinto le elezioni (europee) stanno lavorando per dare vita ad una legislatura che vuole essere un punto di riferimento” per l’Italia. “Gli europeisti italiani hanno un solido punto riferimento nell’alleanza al Parlamento Ue”, ha osservato Sassoli, precisando che la nuova legislatura sarà “politica” con un’agenda di forte discontinuità. (segue) (Sic)