Ue-Italia: Sassoli, propaganda “neo-nazionalista lascia italiani in un mare di guai” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto gli impegni della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen rappresentano “le basi su cui costruire un vero manifesto per la nuova Europa”. In merito alla situazione italiana a seguito della crisi di governo, Sassoli ha sottolineato: “Queste sono ore di riflessione e ci auguriamo che dalla crisi giungano anche parole chiare su politiche di cui abbiamo bisogno”. In merito il presidente del Parlamento Ue ha ricordato che l’agenda europea è “buon punto di riferimento” per imboccare la strada dello sviluppo sostenibile, per salvaguardare la flessibilità nel patto stabilità, per salvaguardare gli investimenti e la strategia contro la povertà. “Il nuovo governo italiano – ha aggiunto - dovrà avere obiettivi ambiziosi con una crescita sostenibile”. (Sic)