Milano: rapinati 800 euro alla farmacia di via Angeloni a Bruzzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri è stata rapinata la farmacia in via Angeloni a Bruzzano, periferia Nord Est di Milano. La farmacista ha spiegato agli agenti del Commissariato Comasina che alle 12.48 era entrato un italiano senza particolari inflessioni dialettali, robusto, con il volto travisato e la mano in una tasca, intimandole di consegnare l'incasso. La dottoressa gli ha dato i 350 euro dell'incasso e altri 500 euro che conservava nel cassetto di uno stanzino sul retro del negozio. L'uomo è poi uscito dal retro, è inciampato in uno scalino e caduto a terra: rialzatosi è fuggito facendo perdere le proprie tracce. La farmacista ha spiegato di avere subito già diverse rapine e ha ipotizzato che il colpevole potrebbe essere lo stesso soggetto. (Rem)