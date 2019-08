Ue: Sassoli, Costituzione ed Europa sono “i termini della rinascita”

- I nuovi termini della rinascita dell’Unione europea sono “Costituzione ed Europa” . E’ quanto dichiarato dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo intervento pronunciato oggi alla 40ma edizione del Meeting di Rimini nella sessione dal titolo: "Europa: tra valori da riscoprire e nuove sfide da affrontare". Secondo Sassoli, “toccherà proprio al cattolicesimo politico individuare nella democrazia e nel parlamento gli strumenti per invertire la rotta e metterci in sicurezza”. “In Italia – ha aggiunto - i costituenti seppero disegnare il capolavoro che è la nostra Costituzione. Il profumo di una passione di verità cristiana che i cattolici hanno il dovere di opporre a chi in Polonia, Ungheria e anche in Italia osa agitare i simboli della nostra fede come amuleti con una spudoratezza blasfema”, ha dichiarato il presidente dell’Europarlamento. Per Sassoli sulla “divisione dei cattolici” contano le destre neo-nazionaliste: “Se guardate a come si è estesa l’onda nera sovranista, con i suoi rigurgiti antisemiti e il suo razzismo, vedete che ha puntato ai paesi di tradizione cattolica: Polonia, Ungheria, Slovacchia, Croazia, Italia. Territori in cui si è puntato a spaccare il cattolicesimo per spaccare il paese, agitando fantasmi e paure. Si è andati alla ricerca di frange che indicano di essere la vera chiesa e che vengono chiamate in una piazza a fischiare il Papa”.(Sic)