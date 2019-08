India: Moody’s abbassa stima di crescita al 6,2 per cento (2)

- Il taglio di Moody’s è stato annunciato ieri, nella stessa giornata in cui il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, in un incontro con una rappresentanza di imprenditori, ha sottolineato che il prodotto interno lordo indiano cresce comunque a un tasso superiore rispetto a qualunque altro paese economicamente avanzato a livello globale. L’esponente del governo ha assicurato che lo slancio per le riforme non si è arrestato e ha annunciato il ritiro dell’imposta supplementare rafforzata per gli investitori stranieri e l’aumento delle imposte sul reddito delle persone fisiche del tre per cento per chi ha un reddito annuale superiore a 20 milioni di rupie (circa 252 mila euro) e del sette per cento per chi ha un reddito superiore a 50 milioni di rupie (circa 630 mila euro). (Inn)