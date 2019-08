Frosinone: esibisce documento falso per farsi ricaricare postepay e poi finge malore per non pagare, arrestata 55enne per truffa

Roma, 24 ago 14:17 - (Agenzia Nova) - Truffa e sostituzione di persona. Questi i reati per quali, ieri, una donna di 55 anni residente a Torrice, provincia Frosinone, è stata arrestata dai carabinieri del locale comando di stazione, colta in flagranza di reato. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione in un bar tabacchi del posto dove la donna, già gravata da analoghe vicende penali, dopo aver esibito un documento falso, appartenente alla suocera morta, si è fatta prima ricaricare la propria carta postepay con una somma di 350 euro e poi ha inscenato un malore per non saldare quanto ricaricato. La 55enne è stata quindi arrestata su disposizione dell'Autorità giudiziaria e accompagnata nella sua abitazione in attesa dell'udienza del rito per direttissima. (rer)