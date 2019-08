Ucraina: Giornata indipendenza, al via oggi le celebrazioni

- Si sono svolte nella giornata di oggi le celebrazioni per il 28mo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina. Lo riferiscono i media del paese esteuropeo, aggiungendo che l’evento ha visto la partecipazione del presidente Volodymyr Zelensky. Le celebrazioni di quest’anno presentano una novità importante rispetto a quelle precedenti: la tradizionale parata militare infatti non si terrà, e sarà invece sostituita da una Marcia della Dignità. “Credo che l’idea di una parata militare sia molto costosa oltre che pomposa, e ritengo che sarebbe meglio dare quei soldi ai nostri eroici soldati”, ha detto Zelensky lo scorso 9 luglio, annunciando l’allocazione di 12 milioni di dollari in bonus ai membri delle Forze armate ucraine. (segue) (Res)