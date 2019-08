Ucraina: Giornata indipendenza, al via oggi le celebrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso, il presidente ha anche ringraziato i leader mondiali che questa mattina hanno fatto le congratulazioni al popolo ucraino in occasione della ricorrenza. “Gli Stati Uniti lavoreranno a stretto contatto con le autorità di Kiev nel corso del prossimo anno, in modo da aiutare il paese a completare riforme importanti, come lo stato di diritto, la lotta alla corruzione, il rafforzamento delle istituzioni e lo sviluppo economico”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ribadendo il suo sostegno all’integrità territoriale ucraina. Tra i leader che hanno fatto le loro congratulazioni al paese esteuropeo figurano anche la Regina Elisabetta II del Regno Unito, e il presidente francese Emmanuel Macron. (Res)