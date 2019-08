Roma: arrestati due spacciatori gambiani e sequestrati 30 grammi di eroina, valore sul mercato oltre 10mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato e tratto in arresto, in zona Torre Angela, due soggetti di origine gambiana in in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti, pronte per essere messe in commercio nel mercato locale. I movimenti dei due cittadini gambiani, notati diverse volte nei pressi di alcuni locali notturni della “movida” romana, hanno indotto i finanzieri del 3° nucleo operativo metropolitano a monitorare, per un ristretto arco temporale, ogni loro spostamento. Le fiamme gialle, nel seguire i movimenti dei due soggetti, sono riuscite a risalire a due appartamenti nella zona di Torre Angela, nella disponibilità dei due pusher extracomunitari, che venivano utilizzati come basi dello spaccio. (segue) (rer)