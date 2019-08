Roma: arrestati due spacciatori gambiani e sequestrati 30 grammi di eroina, valore sul mercato oltre 10mila euro (2)

- Nel corso delle successive perquisizioni locali presso le due abitazioni, i militari hanno rinvenuto, nel primo appartamento, 10 grammi di eroina, un bilancino di precisione, 1.000 euro in contanti e altro materiale per il confezionamento delle singole dosi, tutto occultato all’interno di un’intercapedine abilmente ricavata dietro una scarpiera, mentre, nella seconda abitazione, 8 involucri, contenenti un totale di altri 20 grammi di eroina, un bilancino di precisione, 400 euro e due telefoni cellulari, tutto riposto in un marsupio custodito all’interno di un cassetto. Dalle analisi effettuate è emerso come la sostanza stupefacente sequestrata fosse di “primissima” qualità e quindi ancora da sottoporre al “taglio” con altre sostanze. Il quantitativo sottoposto a sequestro, dopo le operazioni di taglio, avrebbe consentito ai due pusher gambiani di ricavare oltre 10.000 euro. Al termine delle operazioni, i due spacciatori sono stati arrestati. Uno dei due era già gravato da precedenti penali in materia di droga ed irregolare sul territorio italiano. (rer)