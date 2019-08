Terremoto: Meloni: ancora molto da fare, troppo tempo perso e pazienza è finita

- "Il 24 agosto 2016 il terribile terremoto che ha colpito il centro Italia: 299 vittime e decine di migliaia di sfollati. A distanza di 3 anni, c'è ancora molto lavoro da fare", ha scritto su Facebook il presidente di Fd'I, Giorgia Meloni. "È la ragione per la quale Fratelli d'Italia ha depositato mesi fa in Parlamento una proposta di legge-quadro per la gestione delle emergenze e per stabilire regole chiare e precise per la ricostruzione e il rilancio dell'attività economica. I cittadini - aggiunge Meloni - chiedono solo di poter continuare a vivere e lavorare nei loro territori e lo Stato ha il dovere di fare di tutto per garantire loro questo sacrosanto diritto. Troppo tempo è stato perso e la pazienza è finita", ha concluso il presidente di Fratelli d'Italia.(Rin)