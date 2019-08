G7: dazi, ambiente, Iran, Kashmir ed economia globale principali argomenti al centro vertice di Biarritz (2)

- Altro tema che verrà affrontato durante il vertice sarà l’ambiente in particolare a seguito degli incendi che stanno devastando la foresta pluviale amazzonica in Brasile. Lo scorso 22 agosto il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato su Twitter in un messaggio di sensibilizzazione sul tema: “La nostra casa sta bruciando. Letteralmente. La foresta pluviale amazzonica - i polmoni che producono il 20 per cento dell'ossigeno del nostro pianeta - è in fiamme. È una crisi internazionale”. Macron ha esortato i membri del vertice del G7 a discutere la situazione nella Foresta amazzonica dando massima priorità al tema della tutela dell’ambiente. Lo scontro attualmente in corso tra Iran e Stati Uniti sarà un altro argomento caldo al centro del vertice G7 di Biarritz. Ieri Macron ha ricevuto all’Eliseo il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif con il quale ha discusso il mantenimento dell’accordo sul nucleare (sottoscritto nel luglio 2015 a Vienna) dopo il ritiro degli Stati Uniti avvenuto nel maggio 2018. Tra le questioni di politica internazionale verrà affrontata al G7 anche la crisi nel Kashmir tra Pakistan e India. A Biarritz ci sarà anche il premier indiano Narendra Modi, che avrà un bilaterale con Donald Trump. La crisi in corso in Libia, di particolare importanza per Italia e Francia, sarà un altro tema di discussione tra i leader mondiali. (segue) (Res)