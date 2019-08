G7: dazi, ambiente, Iran, Kashmir ed economia globale principali argomenti al centro vertice di Biarritz (3)

- Il vertice del G7 si aprirà ufficialmente oggi con la cerimonia di benvenuto ai capi di Stato e di governo da parte del presidente francese Macron a cui seguirà la cena di lavoro dei leader G7 incentrata su “Politica estera e sicurezza”. Il tema centrale del vertice - lotta alle diseguaglianze, parità di genere ed Africa - sarà discusso durante il pranzo di lavoro di domani. Al tema della parità di genere parteciperanno anche i due premi Nobel per la pace del 2018, Denis Mukwege e Nadia Murad, membri del Consiglio consultivo per l'eguaglianza uomo-donna. l'Italia ha dato un contributo particolare, con un dono di 10 milioni di euro in cinque anni al progetto Afawa della Banca africana per lo sviluppo per agevolare l'imprenditorialità femminile in Africa. Nel pomeriggio di domani avrà invece luogo la sessione "Partenariato del G7 con l'Africa", con i leader di Egitto, Senegal, Ruanda, Sudafrica e Burkina Faso. Il vertice di Biarritz si concluderà il 26 agosto con una sessione sul clima e con una sull'agenda digitale, con i leader di Australia, India, Cile e Spagna. (Res)