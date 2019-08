G7: Giappone, premier Abe punta a progressi su crescita sostenibile e questioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, è giunto ieri in Francia per partecipare al vertice del G7, che si aprirà questa sera a Biarritz, sulla costa basca, per concludersi il 26 agosto, al quale i due paesi parteciperanno insieme a Canada, Germany, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Il premier giapponese, prima di lasciare Tokyo, ha dichiarato alla stampa di essere intenzionato a discutere e fare passi avanti sui temi della crescita globale e su questioni regionali come quelle nordcoreana e iraniana: “Voglio produrre risultati su sfide globali come la costruzione di una crescita sostenibile dell’economia mondiale, la promozione del libero scambio e la lotta ai cambiamenti climatici, così come su questioni regionali, tra le quali le situazioni in Corea del Nord e in Iran”, ha detto. (segue) (Git)