G7: Giappone, premier Abe punta a progressi su crescita sostenibile e questioni regionali (2)

- Abe ha accennato anche all’incontro bilaterale che avrà a margine dei lavori del summit col presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Mi piacerebbe avere discussioni franche dal punto di vista dei continui sforzi diplomatici sulla situazione in Medio Oriente”, ha affermato. “Dobbiamo procedere con I negoziati Giappone-Usa per arrivare a un risultato soddisfacente per entrambe le parti”, ha aggiunto riferendosi alle trattative commerciali in corso. Secondo la stampa giapponese, inoltre, il capo del governo giapponese cercherà di contrastare la proposta di ampliamento del Gruppo, ovvero dell’allargamento alla Russia. (segue) (Git)