G7: Giappone, premier Abe punta a progressi su crescita sostenibile e questioni regionali (3)

- Col presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, invece, Abe potrebbe discutere del caso dell’ex amministratore delegato di Nissan e Renault Carlos Ghosn, cittadino francese, arrestato in Giappone nel novembre del 2018 con l’accusa di appropriazione indebita di fondi Nissan, attualmente in libertà su cauzione in attesa di processo. Alla vigilia dell’inizio del vertice la moglie del manager, Carole Ghosn, ha pubblicato un comunicato in cui ha criticato il sistema giudiziario giapponese, sostenendo che “non è allineato agli standard degli altri paesi del G7” e che il marito è sottoposto a condizioni di stretta vigilanza “disumane”, e ha chiesto al presidente Macron di “intercedere” con il primo ministro Abe. (segue) (Git)