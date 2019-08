G7: Giappone, premier Abe punta a progressi su crescita sostenibile e questioni regionali (4)

- Per il premier del Giappone è l’ottava partecipazione al G7 e la settima consecutiva: è uno dei leader più longevi, dopo Angela Merkel, cancelliere della Germania, alla 14ma presenza. Proprio oggi, infatti, Abe ha conquistato la seconda posizione tra i primi ministri giapponesi per durata di governo, con 2.799 giorni, superando il prozio Eisaku Sato (2.798 giorni), che ha governato dal 1964 al 1972, e collocandosi dietro Taro Katsura (2.886 giorni), al potere per tre mandati, tra il 1901 e il 1906, tra il 1908 e il 1911 e tra il 1912 e il 1913. Abe è il premier che ha governato più a lungo dopo la Seconda guerra mondiale. È al governo dal 2012, dopo un primo mandato nel 2006-2007. (Git)