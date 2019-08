G7: Conte nel pomeriggio a Biarritz, colloquio con Tusk su incarichi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli incontri di Conte, in programma c’è quello con il presidente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk, che rappresenta la Ue a Biarritz. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, non è presente perché ancora convalescente dall’operazione chirurgica subita nelle scorse settimane (l’asportazione della cistifellea) e la presidente designata, Ursula von der Leyen, non è ancora formalmente insediata perché attende di poter formare la compagine della sua Commissione che dovrebbe essere presentata il primo settembre al Parlamento europeo. E proprio l’indicazione da parte dell’Italia del suo commissario europeo sarà tema di discussione tra Conte e Tusk, il quale tra l’altro, lascerà il primo novembre la poltrona al belga Charles Michel scelto come suo successore nel grande valzer delle cariche europee che, sempre dal primo novembre, porterà la francese Christine Lagarde al posto di Mario Draghi alla presidenza della Banca centrale europea, e lo spagnolo Josep Borrell al posto di Federica Mogherini come Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. (Rin)