Bulgaria: premier Borisov, non vogliamo un commissario Ue per agricoltura

- La Bulgaria vorrebbe avere un commissario per la sicurezza informatica o per le tecnologie di informazione all’interno della prossima Commissione europea. Lo ha dichiarato il primo ministro del paese esteuropeo, Bojko Borisov, commentando una recente pubblicazione del quotidiano “Politico” stando alla quale le autorità di Sofia sarebbero interessate ad avere un commissario all’agricoltura all’interno del prossimo esecutivo comunitario. “Ritengo che il portafoglio di Marija Gabriel, nostro attuale commissario europeo per l’economia e le società digitali, debba essere ampliato: martedì prossimo avranno un incontro con la presidente eletta della Commissione, Ursula von der Leyen, per discutere la questione”, ha detto Borisov. (Bus)