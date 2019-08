Hong Kong: scontri tra manifestanti e polizia nel 12mo fine settimana di proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta antigovernativa in corso a Hong Kong, per il dodicesimo fine settimana consecutivo, è degenerata in scontri violenti tra i manifestanti e la polizia, con il lancio di due bombe Molotov contro gli agenti a Telford Plaza e l’uso di gas lacrimogeni contro la folla fuori dal commissariato di Ngau Tau Kok. Il corteo era stato autorizzato nel distretto di Kwun Tong, da Tsun Yip Street a Zero Carbon Building; i contestatori hanno eretto barricate nell’area. Miglia di persone hanno aderito alla manifestazione, mentre è fallito per scarsa partecipazione, questa mattina, il tentativo di bloccare il collegamento con l’aeroporto. Tensioni anche tra i residenti e il personale della ferrovia metropolitana (Mtr), che ha interrotto il servizio di trasporto. Oltre a tornare a chiedere il completo ritiro del disegno di legge sull’estradizione, il movimento di protesta contesta anche il piano per l’installazione di “lampioni intelligenti” lungo le strade. Secondo l’amministrazione, i dispositivi servirebbero a rilevare le condizioni del traffico, quelle meteorologiche e altri dati, ma i critici temono violazioni della privacy. (segue) (Cip)