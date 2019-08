Hong Kong: scontri tra manifestanti e polizia nel 12mo fine settimana di proteste (2)

- Ieri sera migliaia di manifestanti hanno preso parte a una catena umana ispirata alla Catena baltica del 1989, di cui ricorreva il trentesimo anniversario: il 23 agosto di trent’anni fa circa due milioni di persone unirono le loro mani per 600 chilometri tra Estonia, Lettonia e Lituania per protestare contro l’Unione Sovietica, alla quale i tre paesi ancora appartenevano. Molti dei manifestanti di Hong Kong hanno indossato mascherine sanitarie per nascondere le loro identità; molti hanno portato con sé la bandiera della città, tenuto accesi i flash dei cellulari e cantato “Hong Kong libera”. Da quasi tre mesi l’ex colonia britannica è in agitazione. Le proteste sono state scatenate da un disegno di legge sulle estradizioni. Oltre al ritiro formale del progetto normativo, i manifestanti chiedono un’indagine indipendente sui presunti episodi di brutalità delle forze dell’ordine, la liberazione degli attivisti arrestati nelle scorse settimane e riforme politiche pro-democrazia. (Cip)