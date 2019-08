Juventus: apre al pubblico J|Hotel, primo albergo realizzato in collaborazione con club di calcio

- I campioni bianconeri lo hanno scoperto già da qualche settimana, visto che hanno preso possesso delle loro camere fin dall'inizio della preparazione estiva, ma da oggi tutti potranno goderne, ammirarlo e soggiornarvi. Stiamo parlando del J|Hotel, l'albergo adiacente allo Juventus Training Center che, dopo averlo fatto con la Prima Squadra, ora apre le sue porte al pubblico ed entra a far parte dell’offerta del gruppo Lindbergh Hotels. Il J| Hotel è la prima struttura alberghiera realizzata in Italia in collaborazione con un club calcistico, e nasce per offrire la possibilità di vivere da vicino gli eventi sportivi, ma anche scoprire le eccellenze culturali e gastronomiche del territorio. Gli 11.200 metri quadrati di superficie, ospitano il Centro Congressi, il ristorante, il lounge bar, l'area benessere, un ampio giardino e 138 camere, divise in cinque tipologie: Confort, Deluxe, Executive, J|Executive e Suite. A queste si aggiungono le stanze riservate alla squadra bianconera e allo staff tecnico, cui è riservata un’ampia zona che ospiterà i ritiri pre-partita. (segue) (Rpi)