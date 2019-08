G7: dazi, ambiente, Iran, Kashmir ed economia globale principali argomenti al centro vertice di Biarritz

- Lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina, Iran, ambiente, Brexit, tensioni nel Kashmir e le condizioni dell’economia globale: saranno questi alcuni degli argomenti al centro del G7 che prende il via oggi a Biarritz, località turistica nell'ovest della Francia. All’evento partecipano i capi di Stato e di governo di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Il tema ufficiale del summit organizzato dalla Francia è la lotta alle diseguaglianze. L’evento è stato preceduto dall’annuncio di Pechino dell’aumento dei dazi sui beni statunitensi per un valore di circa 68 miliardi di euro. La mossa è una ritorsione adottata in risposta a Washington che impone ulteriori dazi per 270 miliardi di euro sui beni cinesi e che entrerà in vigore da settembre e metà dicembre. Questo è l'ultimo episodio della lunga guerra commerciale tra le due principali economie mondiali con ripercussioni in tutto il mondo: sia la Banca mondiale che il Fondo monetario internazionale hanno abbassato le previsioni di crescita economica per quest'anno tra il 2,6 e il 3,2 per cento. (segue) (Res)