Corea del Nord: nuovi test balistici, Seul condividerà informazioni con Tokyo (4)

- La Corea del Nord ha effettuato precedentemente tre test balistici a corto raggio. I media di stato nordcoreani hanno confermato che venerdì 16 agosto il leader Kim Jong-un ha assistito di persona al lancio di due nuovi missili nel Mar del Giappone. I missili "sono stati lanciati alla presenza del leader supremo", ha riferito la "Korean Central News Agency" segnalando che il "perfetto risultato" del test balistico ha "permesso di aumentare ulteriormente la fiducia in questo sistema di difesa". La notizia del test missilistico, il sesto effettuato da Pyongyang a partire dallo scorso 25 luglio, era stata annunciata in un primo momento dal ministero della Difesa sudcoreano che aveva parlato di un doppio lancio dalla contea di Tongcheon, nella provincia nordcoreana di Gangwon. La nuova esercitazione militare rilancia le difficoltà del processo di pacificazione della regione, tema al centro della visita del rappresentante speciale Usa per la Corea del Nord, Stephen Biegun, che ieri è giunto in Giappone e oggi arriverà a Seul, dove resterà fino al 22 agosto. (segue) (Git)