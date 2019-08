Turkmenistan: presidente, visita ufficiale a Singapore prevista per 26-27 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, si recherà in visita ufficiale a Singapore nelle giornate del 26-27 agosto. Lo si apprende dal servizio stampa del governo di Ashgabat, che ha anche annunciato la firma di una serie di accordi intergovernativi nel quadro della visita. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa statale turkmena “Dovlet Khabarlary”, Berdimuhamedov ha dichiarato che i rapporti bilaterali tra i due paesi hanno un grande potenziale di sviluppo, soprattutto in settori come il commercio, l’economia, l’energia, i trasporti, le telecomunicazioni e l’industria. (Res)