Libia: Lna dichiara Murzuq area di operazioni militari (2)

- Lo scorso 20 agosto il Comitato per la riconciliazione di Murzuq ha presentato "un'iniziativa sociale nazionale volta a colmare la frattura e a gettare le basi della pace sociale e della coesistenza pacifica" nella città sudoccidentale della Libia. La mediazione da parte del Comitato, cominciata il 14 agosto scorso, è culminata in una due giorni di incontri tra il 19 e il 20 dello stesso mese. Alla riunione hanno preso parte notabili del Sahel, maggiorenti tuareg di Ubari e Wadi Ataba e personalità di Wadi al Hayat. Secondo quanto riferisce il portale internet libico "al Wasat", il Comitato ha affermato in una dichiarazione che i rappresentanti Tebu hanno presentato "un libro bianco per chiarire tutte le misure necessarie per porre fine al conflitto". Il Comitato, inoltre, ha spiegato di aver concordato coi Tebu sulla necessità di affermare "il principio di convivenza pacifica tra tutti i componenti della società che vivono a Murzuq" e sulla necessità "di lavorare per garantire il ritorno degli sfollati nella loro città e nelle loro case incondizionatamente". Il Comitato, infine, ha fatto appello ai libici chiedendo loro di "contribuire attivamente a stabilire le basi della pace sociale e della coesistenza pacifica nella città di Murzuq, evitando le tensioni politiche che hanno inghiottito il tessuto sociale della città". (Lib)