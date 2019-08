Turkmenistan-Singapore: fonti stampa, organizzato Business Forum congiunto il 26-27 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Turkmenistan e Singapore hanno organizzato un forum imprenditoriale bilaterale nel quadro dell’imminente visita del presidente Gurbanguly Berdimuhamedov nella città-Stato, in programma per le giornate del 26-27 agosto. Lo ha annunciato l’emittente televisiva locale “Altyn Asyr”, aggiungendo che all’evento parteciperanno imprese attive in settori come quello energetico, chimico, agroalimentare, edile e finanziario. Secondo quanto si apprende dai media centrasiatici, a rappresentare il Turkmenistan sarà una serie di ministri e funzionari di governo che terranno alcuni incontri bilaterali a margine del Forum. “Sarà un’occasione per aggiornare i nostri colleghi di Singapore sullo stato attuale dello sviluppo economico e commerciale del Turkmenistan”, si legge sull’agenzia di stampa statale “Dovlet Khabarlary”.(Res)