Roma: sorpresi a rubare dentro centro commerciale a Spinaceto, in manette tre persone

- Tre cittadini dell'Est Europa, tra cui un minorenne, sono finiti in manette per furto aggravato in concorso: scoperti dal personale di vigilanza di un centro commerciale in zona Spinaceto mentre rubavano merce in diversi negozi, sono stati indicati agli agenti del commissariato Spinaceto, tempestivamente intervenuti dopo la segnalazione, che li hanno arrestati. (rer)