Roma: con martello danneggia vasi in giardino condominiale, sorpreso si scaglia contro condomino e agenti. Fermato

- Ha visto un uomo danneggiare con un martello dei vasi del giardino condominiale e, dopo aver chiamato la Polizia di Stato, è uscito per cercare di fermarlo. U.S., romano di 42 anni, quando si è visto colto in flagranza si è scagliato contro il condomino aggredendolo prima verbalmente e poi anche fisicamente. Quando gli agenti sono arrivati, il 42enne ha assalito anche loro: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il reato di cui dovrà rispondere. (rer)