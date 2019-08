Roma: latitante da due anni rintracciato in un b&b, arrestato cittadino cileno minorenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato assicurato alla giustizia grazie al sistema "Alert alloggiati" il cittadino cileno, ancora minorenne, latitante da 2 anni. Ospite in un Bed & Breakfast, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Prati in quanto a suo carico esisteva un ordine di carcerazione per espiare, in un istituto di detenzione, 11 mesi e 27 giorni di pena. (rer)