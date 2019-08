Giappone-Corea del Sud: segretario generale Onu Guterres esorta a risanare relazioni

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato il Giappone e la Corea del Sud a risanare le loro relazioni dopo la decisione di Seul, annunciata il 22 agosto, di mettere fine all’accordo di condivisione delle informazioni di intelligence militare a causa delle dispute sul commercio e sul lavoro forzato in tempo di guerra. Il leader dell’Onu, in un incontro con la stampa giapponese avvenuto ieri a New York, ha auspicato una soluzione tra le parti: “Possono solo augurarmi che riescano a risolvere qualunque difficoltà abbiano nella loro relazione. Questi due paesi sono pilastri molto importanti della stabilità e dello sviluppo nella regione”. Guterres sarà in visita in Giappone, a Yokohama, la prossima settimana per partecipare alla settimana Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo africano (Ticad), in programma dal 28 al 30 agosto. (segue) (Git)