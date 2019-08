Giappone-Corea del Sud: segretario generale Onu Guterres esorta a risanare relazioni (4)

- L’accordo Gsomia (General Security of Military Information Agreement) è stato firmato nel novembre 2016 nell’ambito degli sforzi di approfondimento della cooperazione militare sollecitati dagli Stati Uniti. Il trattato prevede lo scambio di informazioni militari confidenziali su richiesta reciproca, anche se non pone alcun obbligo vincolante. Dal primo gennaio al 31 luglio di quest’anno, Seul e Tokyo si sarebbero scambiate informazioni di natura riservata in 26 occasioni. Lo scambio si è intensificato dal 2017, a seguito dei test balistici e nucleari effettuati dalla Corea del Nord. La decisione di Seul di abbandonare l’accordo è giunta dopo l’incontro tra i capi della diplomazia dei due paesi avvenuto il 21 agosto a Pechino, a margine di una trilaterale con l’omologo cinese Wang Yi. L’incontro ha lasciato invariate le gravi tensioni in atto tra i due paesi. (segue) (Git)