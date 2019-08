Giappone-Corea del Sud: segretario generale Onu Guterres esorta a risanare relazioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura è una ritorsione per la decisione analoga assunta da Tokyo questo mese. Il Giappone ha deciso di revocare lo status di partner commerciale privilegiato concesso alla Corea del Sud, che consentiva a quest’ultima di acquistare merci dal potenziale impiego militare senza alcun controllo o vincolo aggiuntivo. Tra le categorie di merci giapponesi che non potranno più essere esportate in Corea del Nord tramite procedure semplificate figurano una serie di applicazioni tecnologiche potenzialmente destinabili all’impiego militare. (Git)