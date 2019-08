Romania: Psd, oggi riunione per stabilire candidato alle prossime presidenziali (2)

- "Personalmente non farò alcun passo indietro, perché qualsiasi passo indietro fatto da me è un passo avanti per l'opposizione". Lo ha detto il capo del governo di Bucarest e leader del Partito socialdemocratico (Psd), Viorica Dancila, in una conferenza stampa dopo l'incontro con i colleghi di Psd della località di Dolj (parte sud della Romania). "Tra due mesi entriamo nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali, una campagna molto importante, alla quale partecipiamo per vincere, una campagna in cui mostreremo il potere del Psd, una campagna che confermerà la nostra forza in ogni località del paese", ha detto Dancila. (segue) (Rob)