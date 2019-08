Romania: Psd, oggi riunione per stabilire candidato alle prossime presidenziali (3)

- "Vi garantisco - ha aggiunto la premier rivolgendosi ai colleghi del Psd - che non farò alcun passo indietro, perché ogni mio passo indietro è un passo avanti dell'opposizione". La premier ha detto di non essere colpita dalle offese dell'opposizione e che, sebbene sia una donna, ha la forza di combattere con ciascuno dei suoi sfidanti, perché ha dalla sua parte "la forza dell'unico partito che può costruire la Romania". Il presidente del Psd ha sottolineato che gli errori commessi nelle elezioni del Parlamento europeo devono fungere da insegnamento e che un'area in cui sono stati commessi gli errori è stata la comunicazione. (Rob)