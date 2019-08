Giordania: Petra, colpi d’arma da fuoco contro bus con a bordo guide turistiche

- Un gruppo armato non identificato ha aperto questa mattina il fuoco contro un autobus che trasportava alcune guide turistiche da Wadi Musa a Petra, in Giordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”. Fonti della sicurezza di Amman hanno riferito che l’attacco non ha provocato feriti, ma solo danni materiali al bus appartenente all'autorità della regione di Petra. I servizi di sicurezza giordani hanno aperto un'indagine sull'incidente.(Res)