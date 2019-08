Business news: Slovacchia, disoccupazione a luglio al 4,97 per cento

- Il tasso di disoccupazione a luglio di quest'anno in Slovacchia ha raggiunto il 4,97 per cento, restando invariato rispetto al mese precedente. Lo rivela l'Ufficio centrale del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali (Upsvr), ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Su base annuale il tasso di disoccupazione cala dello 0,5 per cento. (Vap)