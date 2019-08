Business news: Serbia, ambasciatore russo annuncia accordo su libero scambio con Unione economica eurasiatica

- La Russia si attende per il 25 ottobre la firma dell'accordo sul libero scambio tra la Serbia e l'Unione economica eurasiatica (Uee). Lo ha annunciato l'ambasciatore russo a Belgrado Aleksandr Botsan-Kharchenko in una dichiarazione riportata dal portale d'informazione "Novosti". Secondo l'ambasciatore, "si tratta di un evento significativo a cui i media stanno dedicano molta attenzione". Per Belgrado, "la firma dell'accordo comporterà una fase del tutto nuova della propria presenza nella zona eurasiatica con l'accesso ad un mercato composto da 182 milioni di consumatori e dal Pil complessivo di 1.900 miliardi di dollari". In futuro, secondo l'ambasciatore russo, "la Serbia può diventare un elemento di coesione tra l'Ue e l'Uee". Botsan-Kharchenko ha affermato che "questo rappresenta l'esempio della politica equilibrata di Belgrado ovvero di un approccio alle questioni internazionali all'insegna del rispetto dei propri interessi nazionali". (Seb)