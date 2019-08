Business news: Bosnia, export nei primi sette mesi in calo dell'1,1 per cento su base annua

- L'export bosniaco ha avuto nei primi sette mesi di quest'anno un valore pari a 3,491 miliardi di euro con un calo annuo dell'1,1 per cento. Lo riferisce oggi il sito di informazione "Vijesti" citando i dati dell'Agenzia per la statistica. L'import ha avuto un valore di 5,887 miliardi di euro con un incremento annuo del 3,7 per cento. L'export nei paesi dell'Ue è salito dello 0,2 per cento. (Bos)