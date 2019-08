Business news: portavoce governo greco, Tsipras ha prolungato sacrifici dei cittadini

- I sacrifici del popolo greco sono durati più a lungo a causa dell'azione dell'ex governo guidato da Alexis Tsipras: così il portavoce governativo di Atene, Stelios Petsas, ha risposto al leader di Syriza che il giorno prima aveva rivendicato il successo della fine dei piani di salvataggio internazionali. Secondo il portavoce del governo, "l'Odissea del popolo greco è stata prolungata di 4 anni e mezzo, in quanto Tsipras ha voluto mantenere la sua poltrona come primo ministro con ogni mezzo possibile". Petsas ha accusato il governo Tsipras di aver fatto "sprofondare l'economia, gettando nel cestino i sacrifici dei cittadini greci, caricando nuove misure di austerità per un valore di 10 miliardi di euro sulle spalle di tutti i greci". (Gra)