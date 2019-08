Business news: Romania, primo semestre 2019, profitti delle banche in calo del 23 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 34 banche che operano in Romania hanno registrato profitti totali per un valore di 2,75 miliardi di leu (579 milioni di euro) nella prima metà del 2019, segnando un dato in calo del 23,4 per cento su base annua. Il valore totale degli asset della banche della Romania, riferisce il portale d'informazione "Business Review", è aumentato invece del 5,6 per cento su base annua, attestandosi a 458,8 miliardi di leu (96,6 miliardi di euro). (Rob)