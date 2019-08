Business news: Ucraina, cresciute del 20 per cento esportazioni in Austria in primi cinque mesi 2019

Kiev, 24 ago 07:00 - (Agenzia Nova) - Nei primi cinque mesi del 2019, le esportazioni ucraine in Austria sono cresciute del 20 per cento. Lo ha affermato l’ambasciatore ucraino a Vienna, Oleksander Scherba, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”, citando statistiche austriache. “La bilancia commerciale è in positivo, e dobbiamo essere ottimisti sotto questo punto di vista”, ha spiegato Scherba. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Nei primi cinque mesi del 2019, le esportazioni ucraine in Austria sono cresciute del 20 per cento. Lo ha affermato l’ambasciatore ucraino a Vienna, Oleksander Scherba, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”, citando statistiche austriache. “La bilancia commerciale è in positivo, e dobbiamo essere ottimisti sotto questo punto di vista”, ha spiegato Scherba. (Res)