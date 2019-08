Business news: Albania, sale del 9,7 per cento numero stranieri residenti nel paese

- Il numero dei cittadini stranieri residenti in Albania è salito del 9,7 per cento, ammontando a 14162 abitanti alla fine del 2018. Lo rivelano i dati pubblicati dall'Istituto delle statistiche albanese. Il 58 per cento è rappresentato dai cittadini europei che hanno scelto di vivere in Albania, ossia 8.212 persone di cui 1.709 sono italiani, in calo di 70 persone rispetto al 2017. Tra i motivi principali per ottenere la residenza in Albania risulta essere l'occupazione e il ricongiungimento familiare. Intanto nel 2018 si sono verificate oltre 4300 richieste di asilo, di cui quasi la metà da cittadini originari dalla Siria. (Alt)