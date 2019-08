Governo: Ruocco (M5s), non ci sono più margini per accordo con Salvini

- Per la presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, del Movimento cinquestelle, "non ci sono più margini" per un governo con la Lega, perchè "Salvini si è dimostrato inaffidabile e con una visione diversa dalla nostra. Non parlo solo dell'Italia spaccata in due ma anche dell'approccio alla fiscalità che avrebbe concentrato la ricchezza nelle mani di pochi", conclude Ruocco. (Com)