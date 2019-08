Governo: prove di dialogo M5s-Pd, ma tra Zingaretti e Di Maio rimane il nodo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra incontri ufficiali di delegazioni e cene riservate dei leader vanno avanti le prove tecniche di dialogo tra Movimento cinque stelle e Partito democratico. I nodi, per il momento, però, restano ancora da sciogliere. Sui nomi dell'eventuale governo giallorosso e sul programma. La cena tra il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ieri sera, non ha risolto la questione di chi guiderà l'esecutivo. Di Maio ha proposto la conferma di Giuseppe Conte scontrandosi con l'opposizione di Zingaretti che, ribadendo quanto più volte detto in pubblico, ha chiesto "discontinuità". Al termine della cena, che si è tenuta nella casa del sottosegretario del M5s Vincenzo Spadafora, fonti del Pd hanno fatto sapere che ognuno è rimasto sulle sue posizioni e che gli incontri, comunque, continueranno e che il clima del colloquio è stato "cordiale". (segue) (Rin)