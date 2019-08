Governo: prove di dialogo M5s-Pd, ma tra Zingaretti e Di Maio rimane il nodo Conte (2)

- Anche al termine del tavolo di confronto che si è tenuto qualche ora prima a Montecitorio tra le delegazioni delle due forze politiche, composte dai rispettivi capigruppo parlamentari, si è parlato di "clima costruttivo". Soddisfatto Francesco D'Uva (M5s) che ribadisce che non ci sono "altri tavoli aperti", men che meno con la Lega. Dal canto suo, il presidente dei senatori del M5s, Stefano Patuanelli, afferma che non ci sono "ostacoli insormontabili". Toni analoghi si riscontrano in casa Pd, con il capogruppo a palazzo Madama, Andrea Marcucci, che definisce "positivo" il clima registratosi durante la riunione, e con quello della Camera, Graziano Delrio, che afferma "abbiamo analizzato tutti e 15 i punti e possiamo dire che c'è un'ampia convergenza su quelli che riguardano l'agenda ambientale e sociale, ed un impegno serio per il lavoro sulla manovra di bilancio, sulle priorità, che è la cosa più importante per il Paese", da mettere a punto "subito". (segue) (Rin)