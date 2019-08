Governo: prove di dialogo M5s-Pd, ma tra Zingaretti e Di Maio rimane il nodo Conte (3)

- Certo, tra i nodi più delicati da sciogliere, oggetto del negoziato per formare un eventuale governo, c'è quel taglio di 345 parlamentari che il Movimento cinque stelle continua a ritenere una priorità. Proprio su questo versante, non a caso, in una nota congiunta Orlando, Marcucci e Delrio scrivono di essere "sempre stati a favore del taglio dei parlamentari, ma riteniamo che vada accompagnato da garanzie costituzionali e da regole sul funzionamento parlamentare. E' questo il senso del calendario che siamo disponibili a costruire insieme e in tempi rapidi". La trattativa, dunque, è partita, possibili nelle prossime ore altri incontri tra le due delegazioni e tra i vertici, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. (Rin)