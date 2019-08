Emirati-India: premier indiano Modi in visita ad Abu Dhabi (2)

- I due paesi hanno una stretta relazione, elevata a partnership strategica onnicomprensiva nel 2015, in occasione di una precedente visita di Modi. Il premier indiano è stato negli Emirati anche nel febbraio dell’anno scorso, ospite principale del World Government Summit. Il principe Mohammed è stato in India nel febbraio del 2016 e nel gennaio del 2017, ospite della festa della Repubblica. Gli scambi commerciali bilaterali valgono circa 60 miliardi di dollari all’anno. Nel paese del Golfo Persico vive una comunità indiana di 3,3 milioni di persone. Dagli Emirati Modi proseguirà il suo viaggio per una tappa in Bahrein (24 e 25 agosto). (segue) (Res)