Emirati-India: premier indiano Modi in visita ad Abu Dhabi (3)

- Modi è giunto negli Emirati dalla Francia, dove ha avuto incontri bilaterali col presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, l’altro ieri a Chantilly, e con l’omologo Edouard Philippe, ieri a Parigi. Al termine del loro colloquio, Macron e Modi hanno rilasciato un comunicato congiunto in 34 punti che ha nella difesa e sicurezza e nell’ambiente i suoi temi prioritari. Le parti hanno anche ribadito l’impegno a cooperare nell’energia, nell’istruzione e nella cultura, nella riforma del multilateralismo. Nella conferenza stampa seguita all’incontro il leader dell’Eliseo ha dichiarato che l’India dovrebbe avere un ruolo più importante sulle questioni globali, come la lotta al terrorismo e al cambiamento climatico. Modi, dopo la tappa in Bahrein, tornerà in Francia domani per partecipare come ospite al vertice del G7 di Biarritz, dove interverrà alla sessione sull’ambiente, il clima, gli oceani e la trasformazione digitale. (Res)